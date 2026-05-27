Carlos Monti en pareja: Andrea Bisso decidió hablar sobre el romance con el conductor
Andrea Bisso finalmente rompió el silencio y dio detalles sobre su relación amorosa con Carlos Monti, conductor de TV Pública.
En los últimos días se confirmó finalmente el romance entre Carlos Monti y Andrea Bisso, ambos figuras conocidas de la televisión. Luego de extensos rumores, finalmente los protagonistas decidieron contar que se están dando la oportunidad de conocerse.
Carlos confirmó que "nos estamos conociendo desde hace muy poquito, bastante después de todo lo que inventaron hace unos meses", sostuvo sobre su relación con Andrea Bisso.
En Desayuno Americano fueron a hablar con Andrea para tener también su palabra y ella fue contundente: "Es un montón todo esto". Respecto a la relación, ella sostuvo que "el asunto se fue gestando solo; hace más de 30 años lo conozco a Carlos".
Andrea Bisso habló sobre su romance con Carlos Monti
"No lo veía con ojos de mujer a un hombre porque lo veía como un colega y un amigo. No me lo imaginaba nunca, se fue dando solo", subrayó sobre este incipiente romance que acaba de empezar con Carlos Monti.
También aclaró que "nos empezamos a conocer desde otro lado y la vida nos sorprendió". Ya en el final de la entrevista, expresó que destacó la "buena onda" que hay entre los colegas luego de que se conoció la noticia.