Carlos Monti en pareja: Andrea Bisso decidió hablar sobre el romance con el conductor

En los últimos días se confirmó finalmente el romance entre Carlos Monti y Andrea Bisso , ambos figuras conocidas de la televisión. Luego de extensos rumores, finalmente los protagonistas decidieron contar que se están dando la oportunidad de conocerse.

Carlos confirmó que " nos estamos conociendo desde hace muy poquito , bastante después de todo lo que inventaron hace unos meses", sostuvo sobre su relación con Andrea Bisso.

En Desayuno Americano fueron a hablar con Andrea para tener también su palabra y ella fue contundente: "Es un montón todo esto". Respecto a la relación, ella sostuvo que "el asunto se fue gestando solo; hace más de 30 años lo conozco a Carlos" .

"No lo veía con ojos de mujer a un hombre porque lo veía como un colega y un amigo. No me lo imaginaba nunca, se fue dando solo", subrayó sobre este incipiente romance que acaba de empezar con Carlos Monti.

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También aclaró que "nos empezamos a conocer desde otro lado y la vida nos sorprendió". Ya en el final de la entrevista, expresó que destacó la "buena onda" que hay entre los colegas luego de que se conoció la noticia.