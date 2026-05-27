Maia Reficco le dedicó un romántico posteo a Franco Colapinto por su cumpleaños

El piloto argentino está de festejo y Maia Reficco fue una de las primeras personas en saludarlo con una tierna publicación.

Franco Colapinto está teniendo un presente muy positivo dentro de la Fórmula 1, ya que en el Gran Premio de Canadá logró su mejor resultado desde que comenzó en la categoría. Detrás de cada deportista hay una familia y personas que lo apoyan, como es el caso del piloto argentino.

Este 27 de mayo, Colapinto está festejando sus 23 años y comenzó a recibir mensajes muy cariñosos en redes sociales. Uno de los más esperados fue sin duda alguna el de Maia Reficco, su flamante pareja con quien decidió blanquear la relación en Buenos Aires durante el road show.

En su cuenta de Instagram, Maia compartió fotos junto a Franco y en una de ellas aparecían en la Torre Eiffel. A las imágenes las acompañó con un texto: "Que los cumplas feliz", expresó la artista.

El romántico posteo que Maia Reficco le dedicó a Franco Colapinto Captura de pantalla 2026-05-27 105544 Maia Reficco saludó a Franco Colapinto por su cumpleaños. Foto: Instagram / @maiareficco.