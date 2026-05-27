"Lo vería todo el país": el histórico homenaje que piden para Mirtha Legrand cuando cumpla 100 años

En el año 2027, Mirtha Legrand será la noticia de todos los medios de comunicación porque cumpliría 100 años. Sin embargo, por el momento lo más llamativo es que, en las últimas horas, cobró fuerza una iniciativa virtual que busca elevar la celebración a una escala sin precedentes. La propuesta fue catalogada por numerosos usuarios de internet como “la cadena nacional que sí vería todo el país”.

La iniciativa surgió desde la cuenta de X “Televicio”, un perfil especializado en el análisis de la televisión y las mediciones de audiencia. Desde allí se lanzó la propuesta de que las principales señales de aire del país se unifiquen en una transmisión exclusiva dedicada a la trayectoria de la diva.

La propuesta nacida en las redes sociales busca unificar a las principales señales televisivas abiertas en un homenaje histórico.

“Evento único e irrepetible”, puntualizó el posteo que arrobó a las autoridades de Telefe, eltrece, El Nueve y América TV para sumarse al proyecto.

La publicación generó un acuerdo inmediato entre los usuarios. Lograr esa unanimidad resulta complejo en la actualidad, pero la figura de Legrand excede las competencias tradicionales.

mirtha legrand joven Su trayectoria artística une la época dorada del cine de los años 40 con el lenguaje de la televisión moderna. Archivo MDZ

Su recorrido profesional abarca desde la época de oro del cine clásico en las décadas de 1940 y 1950 hasta la televisión moderna. A lo largo de más de ochenta años de vigencia, la conductora logró atravesar transformaciones culturales, crisis económicas y recambios generacionales sin perder su centralidad.

Mirtha Legrand - Portada (4) Los usuarios de internet imaginan una gran gala de carácter federal para celebrar el centenario de la conductora. Archivo MDZ

Más allá de los detalles logísticos, el proyecto guarda una fuerte carga emocional. En tiempos donde las plataformas digitales y el streaming dividieron el consumo del público, un homenaje unificado evoca las viejas épocas de la televisión local, cuando el país entero se congregaba frente a la pantalla para compartir un mismo suceso. La mesa de Mirtha Legrand se mantiene como una institución del medio, y esta propuesta busca validar una carrera que se transformó en patrimonio cultural de los argentinos.