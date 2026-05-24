Mirtha fue al hueso con una contudente pregunta personal que generó tensión en plena mesaza de El Trece.

Mirtha Legrand tuvo una enorme "mesaza" el sábado 23 de mayo con grandes figuras como Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vegas. Durante el programa, la conductora eligió al gerente de producción de El Trece para hacerle la clásica pregunta al hueso.

Todo sucedió en el inicio del programa, La Chiqui no esperó ni un minuto y arrinconó a su jefe con una picante consulta que, por supuesto, lo sorprendió a él y al resto de los comensales. La conductora le preguntó sobre la película "Yo, narciso", que protagonizará con Natalia Oreiro.

La picante pregunta que Mirtha Legrand le hizo a Adrián Suar Mirtha Legrand incomodó a Adrián Suar con una filosa pregunta en pleno vivo

"¿Vos sos narcisista?", fue la pregunta que le hizo la conductora y Adrián Suar rápidamente contestó sin ningún tipo de problema tras la consulta de una de las divas que tiene el mundo del espectáculo y de la televisión argentina.