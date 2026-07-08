Tras el partido de Argentina y Egipto, Mirtha Legrand reaccionó al meme que la vincula con Tutankamón

Luego del triunfo de la Selección Argentina, la diva habló sobre la charla que tuvo con la mamá de Lionel Messi y el meme que se hizo viral en las redes.

La clasificación de la Selección Argentina tras vencer a Egipto también despertó la emoción de Mirtha Legrand. La conductora siguió el encuentro con mucha intensidad y, una vez finalizado, recibió un llamado muy especial de Celia, la madre de Lionel Messi.

En una entrevista con TN, la diva contó cómo vivió el desenlace del partido y recordó el intercambio que mantuvo con la mamá del capitán argentino. "Lloré de emoción", confesó "La Chiqui". Luego, reveló cómo fue ese breve diálogo: "Me decía: 'Te amo, Mirtha, te amo'. Son esas llamadas rápidas de cariño. Estaba muy contenta, por supuesto. Fue un final soñado, maravilloso. En la vida vi una cosa igual".

Este es uno de los memes que le hicieron a Mirtha Legrand La conductora también reconoció que atravesó el encuentro con mucha tensión, sobre todo durante el penal ejecutado por Messi. "Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso", aseguró Legrand. "Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares", añadió Mirtha sobre la Scaloneta.

Por otro lado, consultada por los meme s y los videos creados con inteligencia artificial que se viralizaron durante el Mundial, Mirtha expresó: "No los vi a todos, pero sí algunos. Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato". También dejó una reflexión sobre el impacto que tuvo la campaña del equipo nacional: "A lo mejor es un disparate lo que voy a decir, pero yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos".

La conductora se puso muy feliz por el triunfo de Argentina ante Egipto. DPA En cuanto al vínculo que mantiene con la familia Messi, la conductora contó que conversa con frecuencia con Celia, aunque todavía tiene una cuenta pendiente con Lionel. "Con Celia hablo bastante seguido. A él lo invitamos siempre al programa, pero no quiere. Me parece que es bastante tímido para la televisión. Me daría un placer enorme que viniera", afirmó la diva.