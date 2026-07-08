El contundente pronóstico de Mario Pergolini tras el triunfo de Argentina ante Egipto: "Ahora estos pibes..."

En el inicio de Otro día perdido, el conductor y su equipo compartieron el detrás de escena del triunfo de la Selección y analizaron el futuro de la Scaloneta.

Mario Pergolini habló en Otro día perdido sobre el triunfo de Argentina ante Egipto.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final, luego de imponerse ante Egipto, marcó el tono del comienzo de Otro día perdido. En la apertura del programa, Mario Pergolini y su equipo compartieron cómo vivieron el encuentro y celebraron el nuevo paso de la Scaloneta en el torneo.

El clima mundialista también se trasladó al estudio, que lució decorado con los colores argentinos mientras el público acompañó con el mismo entusiasmo. En ese contexto, Agustín "Rada" Aristarán fue el primero en recordar sus sensaciones durante el partido. "Grité como un sacado, me agarró la emoción por Argentina", contó el actor.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido tras el partido de Argentina y Egipto Por su parte, Pergolini dejó en evidencia la tensión con la que siguió el duelo. "El tercer gol lo esperaba todo el mundo. Ya es tarde y todavía estamos temblando un poco. Ahora estos pibes se van a sentir invencibles. Pobres los que vengan después", aseguró el periodista.

Mientras que Evelyn Botto apuntó contra Speed, el influencer y reconocido fanático de Cristiano Ronaldo que, durante el cruce entre Argentina y Egipto, apoyó al país africano e incluso intentó desconcentrar a Lionel Messi ubicándose detrás del arco mientras el capitán ejecutaba un penal.