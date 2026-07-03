Otro día perdido: Mario Pergolini se prepara para recibir a una de las cantantes más populares del país

Para cerrar la semana en Otro día perdido, Mario Pergolini apuesta por el plato fuerte de la jornada con una cantante súper popular.

Mario Pergolini apuesta a una de las artistas más populares del país para el cierre de la semana.

Mario Pergolini tuvo una semana cargada de invitados en Otro día perdido, el ciclo de Eltrece que continúa afianzándose en la pantalla. A lo largo de las últimas emisiones, distintas figuras pasaron por el programa y dejaron momentos destacados en cada entrevista.

El encargado de abrir la semana fue Leo Montero. Durante la charla, el periodista habló sobre deporte y protagonizó un intercambio distendido con el conductor, en el que no faltaron las risas.

Leo Montero fue el primer invitado de esta semana. Captura de pantalla Youtube Eltrece. El martes fue el turno de Enrique Piñeyro, actor y director de cine. Entre los distintos temas que abordó, uno de los momentos más destacados llegó cuando se refirió al trabajo humanitario que lleva adelante con su ONG. Un día después, Paula Chaves dijo presente en el estudio y se sumó a la lista de invitados del ciclo.

Karina La Princesita estará presente este viernes en Otro día perdido. X @otrodiaperdidok. El jueves, Marco Antonio Caponi cerró la ronda de entrevistas de la semana laboral y se convirtió, hasta el momento, en el invitado que obtuvo el mejor rendimiento en materia de audiencia, con un promedio de 4,5 puntos de rating.