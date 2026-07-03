De Miranda a The Strokes: los estrenos musicales más destacados de la semana

La agenda musical volvió a cargarse de novedades con lanzamientos que van desde el pop hasta el rock alternativo, el indie y el reggae. Entre colaboraciones inéditas, videoclips, registros en vivo y nuevas canciones, la semana ofrece propuestas para todos los gustos. MDZ seleccionó algunos de los estrenos más destacados para sumar a tu playlist.

Con apenas 23 años, Judeline sigue consolidándose como una de las artistas más prometedoras de la nueva escena española. Después de su paso por Lollapalooza Argentina , la cantante vuelve con "Besito" , una luminosa canción de electro-pop que retrata la intensidad de esos encuentros que parecen durar para siempre.

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Barbate, Cádiz, la artista construyó una identidad propia gracias a una propuesta que combina pop, electrónica, flamenco, R&B, trap y sonidos urbanos contemporáneos. Este nuevo lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento internacional y reafirma el perfil de una de las voces emergentes más interesantes de Europa.

FMK vuelve a sorprender con un nuevo lanzamiento junto a Maxi Espíndola . Se trata de "La Rumbita" , una canción que mezcla el espíritu festivo y romántico de la rumba con una producción moderna. El sencillo forma parte de "Otra Vez Escribiéndote" , el nuevo formato audiovisual de FMK, donde el artista continúa explorando diferentes sonidos y colaboraciones sin perder su sello característico.

El verano encuentra una nueva banda sonora con "La Guaracha (Oh Oh Oh)" , el sencillo que une a Martin White y Manuel Turizo . La propuesta toma la esencia festiva de la guaracha y la traslada hacia un sonido contemporáneo dominado por ritmos urbanos, melodías pegadizas y una energía pensada para conquistar tanto las pistas de baile como las playlists.

Carla Morrison y Pablo Alborán emocionan desde Madrid

La cantautora mexicana Carla Morrison lanzó junto a Pablo Alborán dos nuevas versiones en vivo: "Si Te Quedas" y "Te Regalo", registradas durante el concierto del artista español en el Movistar Arena de Madrid.

Las grabaciones capturan la intensidad del encuentro entre dos de las voces más importantes de la música en español. En especial, "Si Te Quedas (En Vivo Desde Madrid)" adquiere una nueva dimensión gracias a la respuesta del público y a la química que ambos artistas construyen sobre el escenario.

The Strokes estrenan el videoclip de "Going Shopping"

Los legendarios The Strokes presentaron el videoclip de "Going Shopping", inspirado en el clásico video de "You Can Call Me Al", de Paul Simon.

Para el proyecto convocaron al actor Walton Goggins, mientras que la dirección volvió a quedar en manos de Johann Rashid, colaborador habitual de la banda. El resultado es una producción que nació tras un encuentro en Tenerife entre Julian Casablancas, sus compañeros y el actor estadounidense.

Además, el lanzamiento llega como anticipo de la visita del grupo a la Argentina en noviembre, cuando formará parte del Primavera Sound.

Miranda! le pone música a La Vuelta 26

El dúo argentino presentó "Despierto amándote", canción elegida como himno oficial de La Vuelta 26, la tradicional competencia ciclista.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip de estética cinematográfica ambientado en el Principado de Mónaco, donde Miranda! protagoniza una historia de época que recorre escenarios emblemáticos y cuenta con la participación especial del bicampeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso.

Los Pericos cierran las Sesiones Inmortales con "La Verdad"

Los Pericos estrenaron "La Verdad", el décimo y último episodio de sus Sesiones Inmortales, la serie de videos acústicos en la que reinterpretan las canciones de su disco Inmortal, grabadas en el estudio Robledo Sound Machine.

La canción propone una reflexión sobre la imposibilidad de una verdad absoluta y cómo cada persona construye la propia. El lanzamiento llega acompañado por el anuncio de la presentación oficial de Inmortal, prevista para el próximo 22 de octubre en el Teatro Gran Rex.