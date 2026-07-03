Zell llega al Estadio Malvinas Argentinas con el show más grande de su carrera

Zell continúa consolidando su crecimiento dentro de la escena urbana argentina y ya tiene fecha para el desafío más importante de su trayectoria. El próximo 12 de septiembre , el artista se presentará en el Estadio Malvinas Argentinas , donde ofrecerá el espectáculo más ambicioso de su carrera para presentar en vivo su EP "Zelly" .

Con una propuesta que combina trap, pop y elementos de música electrónica, Alan Gauto -nombre detrás del proyecto artístico Zell- viene construyendo un perfil que trasciende la música y suma influencias de la moda, el arte, la producción y la cultura digital.

Su crecimiento se apoyó en una serie de colaboraciones que ampliaron su alcance dentro y fuera de la Argentina. Entre ellas se destacan el "Starboy Remix" , junto a Duki y Neo Pistea , además de "xq te enamoraste" , grabada con Tiago PZK . A nivel internacional también trabajó con Vinylz , reconocido productor de Drake.

El recital tendrá como eje "Zelly" , el EP más reciente del artista. El trabajo introduce un alter ego representado por un muñeco que simboliza el caos y las decisiones impulsivas, un concepto que acompaña la evolución de su propuesta musical hacia una combinación de trap, pop y sonidos electrónicos.

Dentro del lanzamiento también sobresale el sencillo "Vos, yo y tu ego" , que logró una fuerte repercusión en TikTok y se convirtió en uno de los temas más difundidos de esta etapa.

Ese universo creativo tuvo una de sus primeras grandes expresiones durante la edición 2026 de Lollapalooza Argentina, cuando Zell sorprendió al público con la aparición de un muñeco inflable gigante inspirado en el personaje que da nombre al EP.

Un crecimiento con proyección internacional

En paralelo a sus presentaciones en Argentina, el proyecto continúa ampliando su presencia en el exterior con un crecimiento sostenido en Estados Unidos y una gira por España.

ZELL en Malvinas Argentinas. Gentileza

Antes del anuncio del Malvinas Argentinas, Zell también había fortalecido su recorrido en vivo con una serie de conciertos en Complejo C Art Media, que marcaron un nuevo paso en la consolidación de su propuesta escénica.

Ahora, el músico buscará dar un nuevo salto con un espectáculo de mayor escala que reunirá las canciones de "Zelly" y algunos de los temas que impulsaron su ascenso dentro de la escena urbana.

Cómo conseguir las entradas

El show se realizará el 12 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires. Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse únicamente a través de TuEntrada.com.