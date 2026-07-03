Fernanda Iglesias hundió a Jesica Cirio con impactantes datos que nadie sabía: "Compraba..."

Fernanda Iglesias volvió a referirse a la situación judicial de Jesica Cirio y aseguró que pudo hablar nuevamente con personas de máxima confianza del entorno de la conductora. En un móvil de Puro Show , la periodista compartió nuevos datos sobre la investigación y deslizó que el futuro de la modelo podría complicarse aún más.

Al comenzar su relato, explicó que retomó contacto con quienes años atrás le aportaron información para investigar el patrimonio de Cirio. "Les cuento que estuve hablando con gente del entorno de Jesica, mis antiguos informantes, los que me ayudaron a armar todos los informes", comentó la panelista.

Entre los datos que recibió, Iglesias aseguró que la exconductora de La Peña de Morfi estaría enfocada en controlar todo lo que ocurre a su alrededor luego de la difusión del video en el que aparecen fajos de dólares dentro de un vestidor. "Me cuentan que Jesica está todo el día con el teléfono tratando de tapar todo. Le prohibió a toda la gente que está en su casa usar el teléfono y usar los televisores. No pueden ver televisión en ningún momento", reveló la comunicadora. "No se la ve mal, pero sí se la ve preocupada por tapar todo. Esto fue lo que me dijeron", añadió Iglesias al respecto.

La periodista también dio detalles sobre la vivienda que Cirio compartía con Martín Insaurralde en San Vicente y aseguró que allí se registró el video que generó la polémica. Sobre el vestidor, la panelista detalló: "Tiene ocho metros de largo y las partes de abajo estaban todas con llave. Los que trabajaban ahí no entendían por qué. Tampoco entendían por qué cada día y medio aparecía Insaurralde con unas valijas. Pensaban: 'Otra vez el señor se va de viaje'".

"En el primer piso solamente estaba el cuarto de ellos. Ahí había un cuarto con cerradura electrónica donde Jesica guardaba sus carteras", afirmó la comunicadora.

Al profundizar sobre la vida cotidiana de la conductora, Fernanda Iglesias mencionó una conducta que, según dijo, llamó la atención de quienes trabajaban con Cirio tras la separación de Insaurralde. "Cambió los teléfonos seis u ocho veces después de que se separó de Insaurralde. Compraba teléfonos como si fueran bombachas", contó la periodista.

La periodista aseguró que, si se investiga bien, Cirio puede ir presa. Foto: Instagram / @jesicacirio.

"Van a haber más videos. Puede terminar presa porque lamentablemente todo esto está investigándose, aunque siempre llega tarde la Justicia", aseguró la panelista. Luego, la comunicadora compartió el testimonio que, según dijo, le brindó una de sus fuentes: "Si se investiga bien, yo creo que ella sí puede terminar presa, porque dos personas con las que hablé me dijeron: 'Si nosotros hablamos, Jesica va presa'".

Finalmente, Matías Vázquez le consultó si esas personas permanecían en silencio por temor o por un posible acuerdo económico. Ante esa pregunta, Iglesias respondió: "Yo creo que algunos se arreglaron, sí". "De esto tengo confirmado que uno de ellos se arregló y el otro nunca más me contestó. Hay gente que maneja mucha información porque estaba muy cercana a ella", cerró diciendo la periodista.