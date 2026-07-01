La llamativa jugada de los abogados de Jesica Cirio con la Justicia por el video de los dólares en el vestidor

Rolando Barbano dio a conocer en Primicias Ya un dato clave sobre la maniobra que busca cambiar el rumbo de la causa.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde y Jesica Cirio sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Mientras la causa continúa avanzando en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, comenzaron a conocerse detalles sobre una estrategia de la defensa de la modelo vinculada a uno de los videos incorporados al expediente.

El expediente está a cargo del juez federal Luis Armella. Días atrás, el fiscal Sergio Mola había solicitado la detención de Insaurralde y Cirio al considerar que existía riesgo de fuga y la posibilidad de que ambos entorpecieran la investigación. Sin embargo, el magistrado rechazó ese pedido, aunque resolvió prohibirles la salida del país.

La modelo se encuentra en el ojo de la tormenta. Instagram/@jesicacirio En ese contexto, los abogados de Cirio, Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia, presentaron un escrito para pedir que no sea considerada como prueba la grabación en la que aparecen presuntos fajos de dólares dentro del supuesto vestidor de Insaurralde. Según explicó Rolando Barbano en Primicias Ya, la presentación se apoyó en una observación que había realizado previamente el propio juez.

"Cuando le presentaron la prueba, fue el propio juez el que dijo que no lo podía aceptar porque podía ser Inteligencia Artificial. ¿Qué hicieron los abogados de Cirio? Presentaron un escrito diciendo que esos videos son falsos, que fueron generados por Inteligencia Artificial", explicó el periodista sobre el argumento utilizado por la defensa.

Rolando Barbano dio información sobre el caso de la conductora. Captura de pantalla Youtube América TV. De todos modos, Armella dispuso que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lleve adelante un peritaje técnico para determinar la autenticidad del material audiovisual. El video que será sometido a análisis fue entregado por el diario La Nación y no provino del teléfono celular de Jésica Cirio.