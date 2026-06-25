La hipótesis de Baby Etchecopar en la que unió a Jesica Cirio y Javier Milei bajo la misma "mafia"

En el editorial de su programa en A24, Baby Etchecopar elucubró una teoría en la que conectó a la cúpula del kirchnerismo con el presidente.

Baby Etchecopar sorprendió con una particular hipótesis sobre las estructuras del poder en nuestro país, y tras la viralización de videos en los que se puede ver a Jesica Cirio junto a bolsas repletas de dólares, el conductor deslizó una particular conexión entre Javier Milei y el kirchnerismo.

"Jesica Cirio es un eslabón de la mafia que siempre supo que estaban robando y por eso se casó con Insaurralde, porque ama el poder de los poderosos, el dinero; y la vida de los magnates", comenzó Etchecopar sobre la modelo y exfigura de Telefe.

Luego, el líder de Basta Baby (A24) remarcó: "No sé si va a pasar algo con Jesica Cirio porque pertenece a una mafia que asusta a jueces, pertenece a una mafia que ha matado a un fiscal de la Nación, pertenece a una mafia que te hace aparecer la cabeza del caballo en los pies de la cama, pertenece a una mafia con los que nadie se quiere meter, pertenece a una mafia que el país le tiene miedo. Porque todos le tienen miedo a que vuelva la mafia, y nadie ejecuta a la mafia por las dudas de que vuelvan a ser poder. Y la mafia está diciendo permanentemente, como le dijo a Alfonsín, y le dijo a Macri 'vamo' a volve'".

Baby Etchecopar trazó una particular conexión entre Jesica Cirio y Javier Milei Tras identificar al peronismo como "la mafia", Baby Etchecopar calificó de "maravilloso" el plan de Javier Milei para destruir al kirchnerismo. Sin embargo, inmediatamente el conductor elucubró respecto al presidente: "Lo malo es que él también está dentro del kirchnerismo, digo yo, nadie me lo contó. Para mí, Milei llegó por el kirchnerismo, y para mí Milei tiene compromisos con el kirchnerismo que me llevan a pensar que es uno más de esta pirámide de bajada de poder".