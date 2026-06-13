La aclaración de Baby Etchecopar tras la viralización de su comentario sobre los "dientes torcidos" de la esposa de Manuel Adorni

Baby Etchecopar fue protagonista de un llamativo momento este miércoles, durante la emisión en vivo de su programa en A24, y mientras en LN+ Manuel Adorni daba explicaciones sobre la presentación de su dudosa declaración jurada.

El conductor disparó una artillería de dardos contra el jefe de Gabinete, poniendo en duda que si hace casi una década contaba con medio millón de dólares, el actual funcionario no hubiese tenido en ese entonces un estilo de vida tan austero como el que consta a través de una serie de fotografías en las que se lo puede ver en un entorno de cierta carencia.

Para ilustrar su postulado, Etchecopar no sólo recordó que durante los años en los que trabajó con Adorni en A24, el expanelista era "un laucha que no tenía una moneda", sino que tanto él como su esposa lucían completamente diferente al aspecto que tienen hoy.

"Me extraña una cosa, un pequeño detalle como los detectives de las series, la mujer pobre, la verdad no se habla de los cuerpos, pero tenía los dientes todos torcidos. Si el tenía 500.000 dólares, por qué la mujer tenía los dientes torcidos y cuando ganó Milei se le enderezaron. ¿Qué habrá sido, la alegría? Pongan una foto vieja de Betina y van a ver. Porque son pequeños detalles, porque si yo vengo con este saquito y un día vengo de alpaca inglesa, de dónde salió, cómo es", argumentó Baby Etchecopar sobre el cambio en la apariencia de Manuel Adorni y su esposa.

Luego, el periodista profundizó su mirada políticamente incorrecta cuando al observar la comparación entre la dentadura actual de la esposa de Adorni y la que tenía hace algunos años, disparó: "Si vos tenés 500 lucas, tu mujer no tiene el comedor así. Mirá Betina cuando laburaba él con nosotros, habla muy mal de los sueldos del canal, porque esa es Betina cuando él laburaba con nosotros".

Ante las carcajadas de sus compañeros de ciclo, Baby Ethecopar también resaltó que la esposa de Manuel Adorni ya no usa lentes. "Cambió todo, no usa más anteojos, un milagro, ve ahora", resaltó. En sintonía, Mariano Yezze soltó con ironía: "Impresionante lo que es haber pasado por tu programa, es como tocarte con la varita mágica". A lo que el conductor completó: "Se te enderezan los dientes". Sin embargo, acto seguido recapacitó: "Qué feo es esto que estamos haciendo, no me río de ella, pero es un detalle que si yo soy un detective suspicaz, digo 'esta es la mujer de Adorni sin plata, esta es la mujer de Adorni con plata'. No me estoy riendo, ¿pero no es un detalle para ver? Son deducciones maravillosas".

Una noche después de la viralización que alcanzó tal momento de Basta Baby (A24), Etchecopar advirtió: "Es imposible que logremos un programa como el de anoche, porque hoy me levanté a la mañana y el país entero me había reventado el teléfono".

Luego el comunicador aclaró: "Chicos no nos reímos de los cuerpos de la gente, pero yo creo que a los políticos los golpea más el humor que la crítica".

La aclaración de Baby Etchecopar tras sus dichos sobre la esposa de Manuel Adorni

La aclaración de Baby Etchecopar tras sus dichos sobre la esposa de Manuel Adorni

En tanto que sobre la repercusión que generaron sus dichos, Baby Etchecopar le aclaró a su público que en la nueva emisión no esperen algo similar, porque esos raptos de desopilante desparpajo se producen una vez cada tanto.

Por último, ante el impacto desatado por la presentación de la controversial declaración jurada del jefe de Gabinete, el conductor señaló: "Están más preocupados los periodistas en buscarle una explicación a lo de Adorni que Adorni mismo... Vamos a otra cosa más importante, porque Adorni es un mamarracho".