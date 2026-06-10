Aseguran que el hijo del Indio Solari es empleado público y Eduardo Feinmann expuso cuánto cobraría: "Un ñoqui de ricota"

Luego de que trascendiera una información sobre el hijo del Indio Solari, el conductor no se privó de deslizar un filoso comentario.

Eduardo Feinmann, enojado por un dato relacionado con el hijo del Indio Solari. Foto: captura de video A24.

Eduardo Feinmann compartió una información que se desprende de Nosis, plataforma de inteligencia crediticia y fiscal que sistematiza información pública del Estado, y en la que aparece Bruno Solari, único hijo del recientemente fallecido Indio Solari, como empleado público en la provincia de Buenos Aires.

La cuenta de X El Disenso, de claro perfil libertario, se encargó de difundir el dato en cuestión, y Feinmann no se privó de deslizar un filoso comentario sobre la situación del hijo del legendario músico.

Eduardo Feinmann, enojado por por un dato sobre el hijo del Indio Solari Eduardo Feinmann, enojado por un dato sobre el hijo del Indio Solari "Aparentemente encontraron un ñoqui de ricota. Un dato curioso, lo dice El Disenso, Bruno Solari, el hijo del Indio Solari, cumple ya un año como empleado público", comenzó Eduardo Feinmann en clave de sarcasmo por el nombre de la icónica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Luego el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) detalló sobre el heredero del cantante: "En junio del 2025 ingresó como planta permanente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires con un sueldo de 833.652 pesos".