Conmoción: se filtró la última foto del Indio Solari antes de morir

El Indio Solari falleció en la vivienda ubicada en Parque Leloir y se conoció una imagen inédita que conmovió a los fanáticos.

La muerte del Indio Solari sigue generando un enorme dolor en los fanáticos que viajaron hasta Villa Domínico para darle el último adiós. El artista falleció a los 77 años luego de un ACV hemorrágico y fue encontrado por su círculo íntimo en la pileta.

En medio de la conmoción, Gastón Daus, amigo íntimo del vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, compartió su última imagen. A la publicación la acompañó con un sentido texto que emocionó a todos.

"Hoy escuché: “¡Gavilán!” Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas", comenzó escribiendo Gastón junto a la foto de Solari caminando por el patio.

La última foto del Indio Solari antes de su fallecimiento Indio Solari - última foto La última imagen del Indio Solari antes de su muerte. Foto: Instagram / @gaston_daus. Luego, agregó: "Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto, tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo".