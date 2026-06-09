Conmoción: se filtró la última foto del Indio Solari antes de morir
El Indio Solari falleció en la vivienda ubicada en Parque Leloir y se conoció una imagen inédita que conmovió a los fanáticos.
La muerte del Indio Solari sigue generando un enorme dolor en los fanáticos que viajaron hasta Villa Domínico para darle el último adiós. El artista falleció a los 77 años luego de un ACV hemorrágico y fue encontrado por su círculo íntimo en la pileta.
En medio de la conmoción, Gastón Daus, amigo íntimo del vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, compartió su última imagen. A la publicación la acompañó con un sentido texto que emocionó a todos.
"Hoy escuché: “¡Gavilán!” Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas", comenzó escribiendo Gastón junto a la foto de Solari caminando por el patio.
La última foto del Indio Solari antes de su fallecimiento
Luego, agregó: "Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto, tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo".
La imagen, según el propio Gastón Daus, es del pasado 4 de junio, un día antes de su fallecimiento. Esa imagen tomó una enorme trascendencia y los fans se emocionaron: "Está foto es arte. Gracias por regalarnos esta foto".