Con Gastón Edul y Lit Killah, llega la Velada del Año 6: cuándo es, quién pelea y cómo verla desde Argentina

El icónico festival organizado por Ibai Llanos regresa con diez combates estelares y grandes referentes locales en la cartelera.

El streamer español ultima cada detalle de la sexta edición del show de creadores de contenido más esperado del año. / Archivo MDZ

El megaevento global del streaming ya tiene fecha, sede y una destacada grilla de combates que promete hacer historia. La Velada del Año 6, la propuesta masiva de boxeo amateur organizada por Ibai Llanos, desembarcará este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La transmisión oficial comenzará a las 14:00 de Argentina y ofrecerá cerca de ocho horas ininterrumpidas de puro espectáculo.

Todo sobre la Velada del Año 6 para que no te la pierdas Para el público local, el foco principal estará puesto en la nutrida delegación albiceleste. Cuatro referentes argentinos subirán al cuadrilátero en desafíos de alta tensión. El periodista deportivo Gastón Edul protagonizará uno de los duelos más esperados ante el español Edu Aguirre, trasladando la histórica rivalidad futbolera al terreno del ring.

El Estadio La Cartuja colmado: El mítico recinto de Sevilla albergará a miles de espectadores en el evento más masivo de la plataforma Twitch. Instagram @ibaillanos En tanto, el artista Lit Killah concretará su esperado estreno con los guantes puestos al enfrentar a Kidd Keo en un atractivo cruce de músicos. Asimismo, el influencer fitness Gero Arias asumirá un combate exigente ante el experimentado Viruzz, mientras que la creadora de contenido Angie Velasco completará la nómina nacional en su mano a mano frente a Alondrissa.

Gastón Edul y Edu Aguirre en la previa: Los periodistas deportivos se alistan para un combate que trasladará la histórica pica entre Argentina y España al ring. Instagram @ibaillanos La jornada completa incluirá diez enfrentamientos entre reconocidas personalidades del entorno digital, intercalados con recitales en vivo de artistas internacionales de primer nivel, sorpresas exclusivas y un enorme despliegue técnico.