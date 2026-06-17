El enojo del periodista anti Messi que peleará con Gastón Edul, por la plancha que no fue roja: "Es demasiado evidente"

Edu Aguirre analizó una de las acciones más discutidas del triunfo de la Albiceleste y aseguró que Lionel Messi estuvo muy cerca de ver la tarjeta roja.

El periodista ante Messi apuntó contra el arbitraje por la plancha que no fue roja.

La goleada de la Selección argentina en su estreno mundialista dejó múltiples aspectos positivos, pero en España el foco estuvo puesto en una jugada protagonizada por Lionel Messi que generó una enorme controversia. Quien encendió la discusión fue Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, que aseguró que el capitán albiceleste pudo haber sido expulsado durante el encuentro.

En pleno análisis televisivo, el reconocido comunicador señaló que una infracción del rosarino pasó inadvertida para el árbitro y el VAR, una decisión que, según su mirada, terminó beneficiando a la Albiceleste. Sus palabras rápidamente se viralizaron y alimentaron el debate entre quienes consideraron excesivo el planteo y quienes entendieron que existió un error arbitral.

"Es demasiado evidente. Todos vimos como Argentina ganó el Mundial pasado con siete penales a favor en siete partidos" comenzó. Luego lanzó su descargo: "Lo tienen que expulsar. A cualquiera del resto de los 21 jugadores que había en cancha seguron que lo echaban. Es roja, cualquier otro jugador habría sido expulsado. Messi siempre tiene alguna ayudita”, sostuvo Aguirre durante el programa, haciendo referencia a una acción que, a su criterio, merecía una sanción mucho más severa.

El enojo del periodista anti Messi que peleará con Gastón Edul, por la plancha que no fue roja La insólita queja del periodista ante Messi sobre la jugada en que pidieron roja hacia él X @ElChiringuitoTV Más allá de la polémica, la actuación del capitán argentino volvió a ser determinante para el equipo de Lionel Scaloni. El campeón del mundo dominó el partido y Messi fue una de las figuras de una Selección que ratificó su candidatura en el certamen y dejó grandes sensaciones de cara a los próximos compromisos.