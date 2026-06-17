Tras el hat-trick y 3-0 de la Albiceleste, el Kun Agüero y Carlos Tevez tuvieron una tremenda reacción con Lionel Messi. ¿Qué hicieron?

La goleada de la Selección argentina por 3-0 frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Más allá del tercer gol de Lionel Messi (se despachó con un hat-trick y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales), una verdadera obra de arte que terminó de sentenciar el encuentro, todas las miradas se las llevaron Carlos Tevez y Sergio Agüero, quienes protagonizaron una reacción tan espontánea como desopilante desde la tribuna.

El capitán argentino volvió a demostrar por qué sigue siendo el mejor futbolista del planeta. Cuando el partido transitaba sus minutos finales, Messi sacó de la galera una nueva genialidad para decorar el resultado y desatar la locura en un estadio completamente rendido a sus pies. Entre los miles de hinchas que celebraron la conquista, dos leyendas de la Albiceleste vivieron el momento de una manera muy especial.

Apenas la pelota ingresó al arco, el Apache y el Kun explotaron de euforia. Ambos gritaron el gol desaforadamente, se levantaron de sus asientos y comenzaron a aplaudir con admiración a quien fue su compañero durante tantos años en la Selección. La secuencia, captada por las cámaras oficiales de ESPN reflejó a la perfección el respeto y la fascinación que genera Messi incluso entre quienes compartieron innumerables batallas junto a él.

La desopilante reacción del Kun Agüero y Tevez al tercer gol de Lionel Messi ante Argelia La desopilante reacción del Kun Agüero y Tevez al tercer gol de Lionel Messi ante Argelia X @ESPN Pero la escena más divertida llegó segundos después. Mientras todo el estadio entonaba el clásico “Messi, Messi, Messi”, Tevez y Agüero realizaron un gesto que provocó carcajadas en las redes sociales: los dos simularon rendirse ante Leo y se inclinaron a sus pies, como si reconocieran que no existen más palabras para describir la magnitud de su talento.