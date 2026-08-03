La preocupación de Gasly por el presente de Alpine en pleno receso de la Fórmula 1: "Es crítico"

Pierre Gasly dejó en claro que Alpine afrontará un momento determinante en el Gran Premio de Países Bajos, donde el equipo estrenará un importante paquete de actualizaciones para su monoplaza. Tras varias carreras perdiendo terreno frente a sus rivales directos , el francés considera que esas mejoras serán fundamentales para sostener las aspiraciones de la escudería en la temporada 2026 de la Fórmula 1 .

El equipo francés comenzó el campeonato como la referencia de la zona media e incluso llegó a acercarse a Red Bull en la lucha por el cuarto puesto del Mundial de Constructores. Sin embargo, el desarrollo de Racing Bulls, Audi y, más recientemente, Aston Martin modificó el panorama y dejó a Alpine en una posición mucho más comprometida.

La última carrera en Hungría confirmó esa tendencia. Ninguno de los dos A526 logró terminar en los puntos y Aston Martin dio un salto de rendimiento que le permitió competir de igual a igual con Pierre Gasly y Franco Colapinto. En ese contexto, la escudería deposita gran parte de sus expectativas en las novedades aerodinámicas que estrenará entre el 21 y el 23 de agosto en Zandvoort.

El director general de Alpine , Steve Nielsen, ya había adelantado que el equipo llevará "algunas piezas aerodinámicas nuevas bastante importantes" para la próxima cita del calendario. Gasly confía en que ese paquete permita reducir la diferencia con sus principales rivales. "Es lo habitual en la Formula 1 , creo que si traes mejoras esperas que definitivamente mejore", explicó el piloto francés tras quedarse fuera de los puntos en Budapest.

Luego profundizó sobre el avance que han mostrado las demás escuderías durante la temporada: "Por mi parte, no dudo de que vaya a hacer lo que el equipo espera, pero como dices es importante porque Aston Martin mejoró dos segundos este fin de semana, tienen otro motor que llega (en Zandvoort), Racing Bulls mejoró por segundos al inicio del año, Audi también.

Pierre Gasly espera que las mejoras previstas para Zandvoort permitan a Alpine volver a ser competitivo en la zona media de la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

"Simplemente no dimos muchos pasos, así que creo que es crítico para nosotros si queremos mantener la esperanza de ese quinto puesto en el campeonato".

La preocupación de Gasly por el rendimiento del A526

La evolución del auto cobra todavía más importancia en el primer año del nuevo reglamento técnico. Alpine ya atravesó una situación similar durante la anterior generación de monoplazas: comenzó como uno de los equipos más competitivos de la zona media en 2022, pero perdió terreno progresivamente hasta quedar relegado, en parte por priorizar el desarrollo del proyecto de 2026.

Ahora, el francés reconoce que la realidad deportiva está lejos de las expectativas del equipo y que el comportamiento del A526 tampoco lo convence. "No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de esconderse de ella", afirmó. "Han sido un par de carreras en las que es más o menos la misma historia en clasificación: 12, 13 por detrás de Racing Bulls y Audi.

"En la carrera es como que de alguna manera piensas que quizá vamos a estar ahí y entonces puedo verlos, pero es puro ritmo y no estamos ahí”. Gasly también señaló que el monoplaza todavía presenta limitaciones importantes desde el punto de vista de la conducción: "Tampoco se siente bien en el coche. El coche no reacciona en absoluto como me gustaría, no me permite conducir de la manera que necesito y hay bastantes cosas que arreglar".