El enojo de Rodrigo De Paul con Nico Paz en pleno Argentina-Argelia: qué le gritó

Rodrigo De Paul, uno de los referentes del equipo, protagonizó un momento de tensión con el juvenil del Como durante el debut mundialista ante Argelia.

En medio de la contundente victoria por 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, hubo una situación que no pasó desapercibida y que tuvo como protagonistas a Rodrigo De Paul y Nico Paz. El volante del Atlético de Madrid le reclamó con vehemencia una acción defensiva al joven mediocampista del Como y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

La secuencia ocurrió cuando Nico Paz ingresó en los minutos finales y, en una jugada dividida, no fue con suficiente decisión a disputar una pelota. De inmediato, De Paul apareció para despejar el peligro y, mientras retrocedía, le gritó en dos oportunidades la misma indicación: “Meté la pierna”. El mensaje fue claro y contundente, en una demostración del carácter competitivo que identifica al campeón del mundo.

El enojo de Rodrigo De Paul con Nico Paz en pleno Argentina-Argelia El enojo de Rodrigo De Paul con Nico Paz en pleno Argentina-Argelia X @Gusflores21 Lejos de interpretarse como un reto desmedido, la escena reflejó el rol de liderazgo que asumió el Motorcito dentro del equipo de Lionel Scaloni. El Motorcito se convirtió en uno de los referentes del grupo y suele ser uno de los futbolistas que más empujan a los más jóvenes a mantener la intensidad durante los 90 minutos, independientemente del resultado.

El episodio también evidenció las exigencias que atraviesa Nico Paz en su proceso de consolidación en la Selección argentina. El mediocampista del Como es una de las grandes apuestas de renovación y, curiosamente, días atrás había recibido un enorme respaldo del propio De Paul, quien lo había señalado como una posible revelación del Mundial 2026.