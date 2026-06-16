El golazo de Messi ante Argelia y su gesto especial para De Paul en el festejo
Lionel Messi arrancó su sexto Mundial con una definición deluxe que abrió el partido ante el conjunto africano y enseguida buscó al Motorcito, actor clave del 1-0.
Lionel Messi dio inicio a su sexto Mundial con la Selección argentina al estilo que manda su legendaria carrera. El capitán volvió a demostrar porqué es el mejor jugador de la historia y, a falta de uno, ¡le hizo tres goles a Argelia! en el debut por el Grupo J.
En un partido que había arrancado trabado y con mucho rigor físico, el 1-0 llegó en un momento donde las papas quemaban. Y producto de una genialidad de Rodrigo De Paul.
Al minuto 17, el Motorcito filtró un tremendo pase entre líneas para encontrar libre a su gran amigo y compañero del Inter Miami. A partir de ahí, fue todo de Messi: controló, se perfiló para su zurda y la clavó al ángulo de Luca Zidane -hijo de Zinedine- desde la medialuna del área para el delirio de los hinchas argentinos en Kansas.
Pero claro, entre gritos y abrazos eufóricos de los jugadores de la Scaloneta, el astro argentino no se olvidó del asistidor: al instante empezó a apuntar con el dedo en reiteradas ocasiones al Motorcito, dándole gran parte del mérito por el gol. Así se gestó el primer tanto de la Selección ante Argelia.
Como no podía ser de otra manera, en el complemento siguió el show. Messi sentenció su hat trick para completar una noche perfecta y alcanzar otro récord histórico: igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos. Sí, el 10 nos sigue regalando jornadas históricas.
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