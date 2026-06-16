Sorpresa en Argelia: Petkovic dejó en el banco a su máxima figura ante la Selección argentina

Cuando se conocieron las formaciones para el estreno entre la Selección y Argelia, una decisión del conjunto africano llamó inmediatamente la atención de todos.

La gran sorpresa de la previa estuvo del lado argelino. El DT Petkovic sentó en el banco de relevos a una de sus figuras: el motivo.

La Selección argentina y Argelia protagonizan uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Sin embargo, antes del pitazo inicial en Kansas, una noticia sacudió la previa: Riyad Mahrez, capitán y principal estrella del conjunto africano, quedó fuera del equipo titular.

La ausencia del futbolista de Al-Ahli generó sorpresa porque no está relacionada con ningún problema físico ni lesión. Según se conoció, la decisión fue exclusivamente táctica y respondió a una elección del entrenador Vladimir Petkovic, que optó por una variante ofensiva diferente para enfrentar al vigente campeón del mundo.

Riyad Mahrez, el revulsivo que se guarda Argelia Riyad Mahrez, la gran figura de Argelia El ex Manchester City, Riyad Mahrez, convirtió de penal el único gol de la victoria de Argelia, ya suma tres en el torneo y es la carta de triunfo de los africanos en el Mundial 2026. @riyadmahrez26.7 Mahrez había participado con normalidad en la preparación previa al torneo y venía sumando minutos en los amistosos disputados antes del Mundial. Incluso fue titular en los triunfos ante Países Bajos y Bolivia, encuentros en los que mostró un buen nivel y no evidenció inconvenientes físicos.

En lugar del experimentado extremo aparece Anis Hadj Moussa, una de las grandes apariciones del fútbol argelino. El atacante del Feyenoord atraviesa un gran presente y llega con confianza después de marcar goles importantes en los amistosos previos. Esa actualidad terminó inclinando la balanza a su favor para ocupar el sector derecho del ataque.