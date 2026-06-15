El DT de Argelia se mostró confiado y le dejó un tajante aviso a la Selección argentina: "Pueden pasar cosas"

A hora de enfrentar a la Selección argentina en el Mundial 2026, Vladimir Petkovic dejó en claro cuál será la postura de Argelia. Si bien reconoció el favoritismo del vigente campeón del mundo, el DT del conjunto africano se mostró optimista respecto de las posibilidades de dar el batacazo en el debut.

Antes de tomar contacto con los medios, protagonizó una escena amistosa con Lionel Scaloni en los pasillos del estadio de Kansas, donde ambos técnicos dieron la conferencia obligatoria previa a cada partido que dispone la FIFA. Allí saludaron afectuosamente y compartieron unas palabras, reflejando una relación que nació años atrás en Italia, cuando el bosnio dirigía a Lazio y el Gringo todavía seguía jugando al fútbol.

Petkovic, a horas de enfrentar a Argentina: de sus sentidas palabras a Scaloni al análisis del debut mundialista Consultado por ese encuentro, Petkovic no ocultó su aprecio por Scaloni. “Hablé con él hace dos minutos. Es un gran placer verle de nuevo porque la última vez que estuvimos juntos fue en Washington. Tengo una relación maravillosa con Leo y espero que eso también siga con el tiempo”, explicó. Sin embargo, una vez terminado el reencuentro, toda la atención pasó al desafío que tendrá por delante el combinado africano frente a la Albiceleste.

"Trato de vivir en el aquí y en el ahora: todo lo pasado ya quedó atrás. Eso me da un poco de confianza. El equipo con el que hemos estado trabajando lo ha hecho muy bien y estamos listos para el juego contra Argentina”, expuso el entrenador. Y para alimentar aún más la ilusión, recordó que la Copa del Mundo ya entregó varios resultados inesperados. “No somos los favoritos para gana, pero lo que hemos visto hasta ahora en la Copa 2026 pueden pasar cosas diferentes”, afirmó.

Argelia entrenamiento Argelia está lista para el debut mundialista ante Argentina. EFE Uno de los aspectos que más valoró el entrenador fue la solidez defensiva: Argelia acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir goles y pretende sostener esa fortaleza en el estreno mundialista. “Es importante que el equipo trabaje con unidad, es importante que se ayuden entre sí. Irnos sin recibir goles es muy importante”, remarcó.