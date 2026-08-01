El compañero de un 9 goleador del fútbol argentino lo postuló para Boca: "Miren un poquito al Interior"

Mientras Boca sigue su búsqueda en el mercado, impulsaron la candidatura de un delantero que la rompió con un doblete en la segunda fecha del Clausura.

La falta de un delantero con olfato goleador ya se convirtió en un tema tabú en el mundo Boca, que todavía sigue buscando alternativas en el mercado para satisfacer la necesidad prioritaria de Rodolfo Arrubarrena. En ese contexto, desde Tucumán impulsaron la candidatura de un delantero del fútbol argentino que, indirectamente, ya supo darle alegrías al Xeneize.

¿El apuntado? Leandro Díaz, que atraviesa un gran presente y acaba de despacharse con un doblete. El Loco fue la gran figura del 2-0 del Decano sobre Central Córdoba en Santiago del Estero y, una vez finalizado el partido, su compañero Renzo Tesuri aprovechó los micrófonos para instalar su nombre en los pasillos de la Bombonera.

Tesuri postuló al Loco Díaz para ser el 9 de Boca: qué dijo "Estaban hablando de los 9 que quería Boca... Acá hay uno", deslizó el mediocampista en diálogo con ESPN, con una pícara sonrisa de por medio. Al instante, redobló la apuesta: “Siempre se habla, pero es nuestro. No se lo lleven ahora, pero miren un poquito para el Interior que este 9 es muy grande”.

Tesuri postuló a Leandro Díaz para Boca. Video: ESPN Más allá de las declaraciones de Tesuri, el delantero de 34 años, que estuvo en el radar en anteriores mercados, hoy no aparece en carpeta del Vasco ni de la dirigencia de Boca. Más allá de eso, el Loco Díaz tiene viejo vínculo con el sentimiento bostero.