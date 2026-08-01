Godoy Cruz pone a prueba su ilusión ante Ferro, el líder de la zona

El Tomba visita este sábado desde las 15 al Verdolaga en Caballito. Lucas Arce vuelve a estar entre los convocados tras superar su lesión.

Godoy Cruz afrontará este sábado uno de los desafíos más exigentes desde el regreso a la Primera Nacional. Desde las 15, el equipo de Pablo De Muner visitará al puntero Ferro Carril Oeste en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri con el objetivo de sumar en una cancha difícil y seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

Godoy Cruz y una visita de riesgo El Expreso llega con el ánimo renovado tras su último triunfo y buscará dar el golpe frente al puntero de la zona, un rival que se ha hecho fuerte en Caballito y que intentará sostenerse en la cima de la tabla.

La principal novedad en la delegación tombina pasa por el regreso de Lucas Arce, quien evolucionó favorablemente de la lesión que lo marginó en las últimas semanas y volverá a integrar la lista de convocados.

Prensa Godoy Cruz En cambio, Misael Sosa continúa con la recuperación de su lesión y recién estaría en condiciones de regresar la próxima semana, cuando Godoy Cruz reciba a Chaco For Ever en el Feliciano Gambarte.

Probable formación de Godoy Cruz Strumia; Gerometa, Viera, Rossi y Brunet; Poggi, Gil Romero, Schamine y Guerrero; Pino y Rodríguez.