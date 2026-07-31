Maipú apelará la dura sanción a Enzo Pérez para que pueda jugar ante Godoy Cruz

La sanción de tres fechas que el Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó a Enzo Pérez encendió las alarmas en Deportivo Maipú. Sin embargo, en calle Vergara no dan la batalla por perdida y ya trabajan en un descargo con el objetivo de conseguir una reducción de la pena que le permita al capitán y al volante creativo estar presente en uno de los partidos más esperados del campeonato: el cruce frente a Godoy Cruz por la fecha 25 de la Primera Nacional.

La dirigencia del Cruzado considera que existen argumentos para solicitar una reconsideración de la sanción y en las próximas horas elevará la presentación ante el Tribunal de Disciplina.

La resolución del Tribunal llegó luego de analizar el informe del árbitro Gastón Monzón Brizuela , quien expulsó a Enzo Pérez durante el encuentro frente a Gimnasia y Tiro de Salta .

Todo comenzó cuando el juez sancionó un penal para el conjunto salteño por una infracción de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. El arquero Nahuel Galardi detuvo el remate de Lautaro Gordillo, pero la terna arbitral entendió que se había adelantado y ordenó repetir la ejecución.

La decisión generó una fuerte protesta de los futbolistas del Deportivo Maipú y terminó con las expulsiones de Matías Viguet y Enzo Pérez , quienes finalmente recibieron tres fechas de suspensión .

Enzo Pérez cumplió en su regreso. Marianela Mena / MDZ

El objetivo: llegar al partido con Godoy Cruz

La sanción dejaría al ex River afuera de varios compromisos importantes, entre ellos el duelo frente a Godoy Cruz, un encuentro que ya despierta expectativa en Mendoza por todo lo que representa la figura de Enzo Pérez.

El mediocampista surgió futbolísticamente en Maipú pero siempre reconoció que fue Godoy Cruz el club que le abrió las puertas del fútbol grande. Sin embargo, en los últimos años su identificación con River y algunas declaraciones sobre su deseo de regresar al Botellero provocaron cierto distanciamiento con una parte de la hinchada tombina.

Por eso, el partido entre Maipú y Godoy Cruz prometía un reencuentro cargado de emociones, recuerdos y también de folclore futbolero.

Maipú jugará su última carta

Con ese escenario por delante, la dirigencia del Deportivo Maipú intentará revertir la resolución inicial. La intención es que el Tribunal reduzca la sanción y habilite a Enzo Pérez y Matías Viguet para disputar uno de los encuentros más atractivos del semestre.

Ahora, la pelota quedó del lado de la AFA. Mientras tanto, en el Cruzado mantienen la esperanza de que el capitán pueda estar disponible cuando llegue el esperado choque frente al Tomba.