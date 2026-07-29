Detuvieron en Maipú al sospechoso de un robo tras ser reconocido por la víctima

Un hombre fue detenido este martes en el distrito de Barrancas, Maipú, luego de que la víctima de un robo lo identificara y alertara al 911 sobre su ubicación.

Un hombre fue detenido este martes en el distrito de Barrancas, en Maipú, luego de que la víctima de un robo lo identificara y alertara a las autoridades sobre su ubicación. Durante el procedimiento recuperaron parte de los elementos sustraídos.

El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado sobre Carril Barrancas, donde efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) localizaron y aprehendieron al sospechoso.

Según la información oficial, el operativo comenzó cuando la víctima de un robo ocurrido días atrás se comunicó con la línea de emergencias 911 para informar que había encontrado al presunto autor, un hombre conocido de la zona, y aportó el lugar donde se encontraba.

Recuperaron el botín del robo Al llegar al domicilio señalado, los policías encontraron al sospechoso en el patio de la vivienda y procedieron a detenerlo.

Durante el procedimiento también secuestraron diferentes elementos que habían sido denunciados como robados, entre ellos prendas de vestir, pares de zapatillas —uno de los cuales era utilizado por el detenido al momento de su aprehensión— y un casco de motocicleta, además de otros objetos que serán incorporados a la investigación.