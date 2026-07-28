Le robó el celular a un joven, los vecinos lo redujeron y terminó aprehendido en Las Heras

El robo ocurrió mientras la víctima caminaba por calle Independencia. Uno de los presuntos autores fue retenido por vecinos hasta la llegada de la Policía

Uno de los sospechosos fue perseguido y retenido por vecinos, hasta la llegada de los efectivos.

Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la madrugada en Las Heras luego de ser acusado de participar en el robo de un teléfono celular a un joven de 19 años. El sospechoso fue reducido por vecinos de la zona antes de ser entregado a la Policía.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00 sobre calle Independencia al 300, luego de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un asalto en la vía pública.

Escaparon tras el robo Tal y como trascendio, la víctima caminaba por el lugar cuando fue sorprendida por dos hombres, quienes le sustrajeron su teléfono celular y escaparon.

Con la colaboración de vecinos, uno de los presuntos autores fue retenido hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión y posterior traslado a la comisaría.