El posteo de Wanda Nara en italiano que dejó ver el fuerte momento que atraviesa: "Miedo e incertidumbre"

A través de sus redes sociales, la conductora compartió un profundo descargo sobre la angustia por el asalto sufrido en su residencia en Italia.

La empresaria sufrió un robo hace una semana y expresó como se siente.

Wanda Nara rompió el silencio en sus redes sociales luego del dramático episodio de inseguridad que sufrió en su casa de Italia. A través de sus historias de Instagram, compartió una profunda reflexión agradeciendo el accionar de las fuerzas de seguridad del país europeo, donde ocurrieron los hechos mientras ella se encontraba ausente.

El texto hace referencia directa a las horas de enorme angustia que atravesó su familia luego de que delincuentes ingresaran a su propiedad justo en la histórica jornada en la que la Selección Argentina disputaba la final de la Copa del Mundo.

La publicación de Wanda Nara El mensaje de la mediática en sus redes. IG @wanda_nara Junto a un video transitando Milán, Wanda volcó sus sentimientos y publicó el siguiente descargo: "Me emociona ver cómo tantos viejos amigos se están uniendo a nuestro alrededor. Me emociona ver cómo la policía está buscando e investigando lo sucedido. Me emociona sentir que, a pesar de que viva y trabaje en mi país, donde se encuentra mi casa, Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa".

Y cerró: "Gracias al Estado, a las fuerzas de seguridad y a todas las personas que nos acompañan en este momento de miedo e incertidumbre. Francesca, Isabella y Wanda ".

El trasfondo del asalto y el robo de los pasaportes El posteo de Wanda después del partido de Argentina en le Mundial. Archivo MDZ Lo más preocupante de la situación es que el botín de los delincuentes no se limitó a objetos de valor material. Según trascendió, entre las pertenencias sustraídas se encontraban documentos sumamente sensibles para la familia, destacándose los pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella.