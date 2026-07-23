Nora Colosimo enfrentó a Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán y generó tensión

Nora Colosimo cruzó al panelista de Moria Casán en El Trece y por supuesto que el periodista no dudó en contestarle.

En los últimos días, Wanda Nara explotó contra diferentes periodistas y uno de ellos fue Gustavo Méndez, quien se desempeña como panelista en el programa de Moria Casán. Nora Colosimo dialogó con la conductora de El Trece y no dudó en apuntar contra el comunicador.

Todo sucedió luego del durísimo cruce que la empresaria y el periodista tuvieron en la red social X (antes Twitter). Gustavo compartió un posteo donde hablaba de "mufas" en el partido del seleccionado y la mediática no dudó en criticarlo y lo acusó duramente: "Hablá de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal".

Por supuesto que Méndez desmintió los dichos y confirmó que le inició acciones legales. Pero esto no terminó allí, sino que en la mañana del jueves Nora Colosimo se cruzó con el panelista y fue con los tapones de punta: "Le diría que lo siento mucho y que está bebiendo un poco de su propio veneno porque se cansó de ofender a mi familia y a Wanda le tiene odio".

El picante cruce entre Gustavo Méndez y Nora Colosimo, madre de Wanda Nara "No puede ser que un periodista mate a una mujer, tanto tenés que hablar mal de ella... A Wanda la destrozó", sentenció la madre de la conductora de Telefe. El comunicador le contestó y se vivió una enorme tensión.