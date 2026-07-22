Wanda Nara volvió a destrozar a Gustavo Méndez tras el desconsolado llanto del periodista: el durísimo posteo

Wanda Nara volvió a arremeter contra el panelista del programa de Moria Casán y reaccionó sin filtro al ver el llanto del comunicador.

Wanda Nara y el periodista Gustavo Méndez volvieron a protagonizar una fuerte discusión a través de las redes sociales. Todo comenzó luego de un llamativo posteo del panelista de Moria Casán en X (antes Twitter) y que desató sin duda alguna el escándalo.

"Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?", escribió el comunicador luego de las historias que compartió Nara en el estadio donde se disputó la final entre Argentina y España.

Lejos de quedarse callada, la conductora redobló la apuesta: "Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. Hablá de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal. ¡¿O no existís y tus causas no importan?!".

Wanda Nara arremetió nuevamente contra Gustavo Méndez Wanda Nara apuntó contra el periodista. Foto: X / @wanditanara. Esto provocó el llanto desconsolado del periodista, quien en el ciclo de Moria dejó en claro que "no tengo ninguna causa de ese delito atroz". Al ver esto, la estrella de Telefe redobló la apuesta y lo destrozó.