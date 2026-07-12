El look hot de Wanda Nara que dejó a sus seguidores con la boca abierta: ¡mirá!

Wanda Nara deslumbró en redes sociales con un look que subió la temperatura. No te pierdas las fotos en la nota.

Wanda Nara apareció en redes con un look que mezcló la seriedad de la sastrería con el toque sensual que tanto la caracteriza. En medio de la tensión mediática que vuelve a girar en torno a Mauro Icardi, la empresaria eligió un conjunto marrón chocolate de corte ejecutivo que se ajustaba a su silueta como un guante.

El blazer, de hombros marcados y solapas bien definidas, lo llevó abierto para dejar ver el escote, mientras que el outfit se completó con una falda lápiz en el mismo tono y un body rosa viejo, ajustado y con un generoso escote redondo que rompió con la sobriedad del conjunto.

Su peinado fue un semirrecogido que dejaba el rostro despejado, con ondas suaves cayendo sobre los hombros. El maquillaje, por su parte, puso el foco en los pómulos con un contorno marcado, un cat eye en tonos marrones y un gloss que le dio brillo a los labios.

Por último, como accesorios lució unos aros de oro, un anillo con piedras y, como gran acierto, unos anteojos de lectura de marco grueso y negro con forma cat eye que sellaron la apuesta y le dieron ese aire intelectual que terminó de definir el look.