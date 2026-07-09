Conocé el valor millonario del bolso de Wanda Nara: no lo vas a poder creer

Wanda Nara lució un exclusivo conjunto inspirado en la Selección Argentina, combinado con una cartera cuyo precio te va a sorprender. ¡Mirá!

Wanda Nara se mostró en redes con un look inspirado en el Mundial, donde fusionó su pasión por el fútbol con su gusto por el lujo. Como suele hacer, sumó a su outfit una de sus carteras más exclusivas: una Birkin de Hermès, uno de los modelos más difíciles de conseguir, que se convirtió en el centro de un conjunto ya de por sí impactante.

El modelo que lució se destacó por su confección en cuero de cocodrilo con un tono azul celeste vibrante, que combinaba a la perfección con los colores de la bandera argentina, y herrajes bañados en oro. Cabe destacar que su valor ronda entre los 60.000 y los 100.000 dólares. Es decir, entre 89 y 148 millones de pesos argentinos.

La campera que eligió para la ocasión fue un modelo retro de la AFA en azul marino, celeste y blanco, con detalles dorados en el cuello y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino bordado con brillantes en el pecho. Se trata de una prenda muy buscada por los hinchas, y en este caso se convirtió en el eje de un look relajado que completó con una musculosa blanca escotada y un jean clásico.