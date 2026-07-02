Mauro Icardi tuvo una sorpresiva actitud con Wanda Nara que nadie esperaba en medio de los rumores de separación

Yanina Latorre filtró en Instagram el llamativo gesto que tuvo el futbolista con su expareja, mientras se rumorea que se separó de La China Suárez.

En las últimas horas se conoció que Mauro Icardi y María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, estarían separados. Fue Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda quien brindó esta información y dio detalles al respecto.

En medio de estos rumores, una nueva revelación de la periodista volvió a ubicar al delantero en el centro de la atención. A través de sus historias de Instagram, Latorre dio a conocer un movimiento económico que involucra a Wanda Nara.

Yanina Latorre reveló que Icardi le pagó la cuota alimentaria a Wanda. Captura de pantalla Instagram Yanilatorre. La conductora aseguró que el futbolista regularizó una importante deuda vinculada a la cuota alimentaria. "Mauro hoy pagó la deuda alimentaria, depositó 400 mil dólares, descontó 105 mil de las multas de Wanda", contó Yanina en la red social detallando el monto y la deducción realizada.

La suma mencionada por la presentadora no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusión entre quienes siguen de cerca el conflicto judicial y mediático que mantienen Icardi y Wanda.

La conductora compartió el comprobante de pago en sus historias de Instagram. Captura de pantalla Instagram Yanilatorre. Además de referirse al pago, Yanina Latorre hizo un comentario sobre el presente personal del jugador: "Me dicen que está muy deprimido".