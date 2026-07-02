La China Suárez estaría en crisis con Mauro Icardi por una tercera en discordia: "Lo estaba pidiendo"

Hace una semana atrás, la China Suárez y Mauro Icardi fueron protagonistas de un momento de extrema tensión en el boliche Tequila. Allí, en el sector VIP, el futbolista habría intentado diversas maniobras hacia Ekaterina Ojeda , la joven señalada como la tercera en discordia desde el inicio de la polémica.

En las últimas horas, la crisis escaló a niveles impensados. Según revelaron en SQP (América TV), la actriz habría abandonado la casa de los sueños, el inmueble que compartía con el futbolista , para instalarse sola en su casa del country San Jorge, llevándose únicamente a sus hijos pequeños y a su perro.

Si bien la discusión que motivó la mudanza de la China parecía tener origen en los celos desatados en dicho boliche, el verdadero motivo de la separación temporal sería otro. Según el relato de Yanina Latorre, la actriz encontró mensajes en el teléfono de Icardi donde el futbolista le pedía a un tercero que consiguiera el número de teléfono de Ekaterina y le dijera que le hablara .

Tras este hallazgo, la China habría agarrado sus cosas y abandonado la vivienda hace cuatro días. Mientras tanto, en Nordelta, Icardi fue visto caminando solo junto a sus hijas, una imagen atípica para una pareja que solía moverse en conjunto a todos lados.

En medio del escándalo , la joven de 22 años rompió el silencio en SQP y, aunque en todo momento se mostró cautelosa, terminó validando la información que destrozó la convivencia de la pareja.

Cuando le consultaron si, efectivamente, el amigo de Icardi se había comunicado con ella, la joven lo admitió: "Me dieron su teléfono, me dijeron que me iba a escribir, que lo estaba pidiendo". Y agregó: "Tengo entendido que a él le dieron el mío".

Aunque Ekaterina aseguró que, hasta el momento, no hubo cruce de mensajes directos entre ellos, no descartó la posibilidad de que suceda: "Yo a él no le voy a hablar, pero quizás él me habla. Si pide mi número por algo debe ser, ¿o no?".

Minutos más tarde, Ekaterina confirmó que el futbolista le había escrito, pidiéndole una llamada. Sin embargo, afirmó no haberle respondido al pedido, dejando más dudas que certezas.