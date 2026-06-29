Revés judicial para Mauro Icardi: por qué no podrá viajar al Mundial con la China Suárez

Un juez falló en sintonía con el pedido de Wanda Nara y le denegó al futbolista el permiso legal para abandonar el país junto a sus hijas.

En las últimas horas, la Justicia argentina le puso un freno definitivo a los planes vacacionales de Mauro Icardi. El futbolista tenía toda la logística armada para viajar a Miami a principios de julio junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella, y su actual pareja, Eugenia "China" Suárez.

La intención era disfrutar de unos días de playa y presenciar el Mundial 2026 en Estados Unidos, pero el juzgado de turno canceló la salida tras hacer lugar a las fuertes exigencias legales impuestas por Wanda Nara.

Los detalles de la resolución El trasfondo de la denegación del permiso va mucho más allá de una simple negativa de la madre. Al investigar el pedido formal de Wanda Nara, se constata que la empresaria no solo se negó a firmar la autorización argumentando una profunda desconfianza y falta de compromiso del jugador con la salud de las nenas, sino que avanzó con una dura demanda económica. La conductora reclamó el pago de una deuda por alimentos provisorios fijada en treinta mil dólares mensuales, la cual acumula un atraso de dieciocho meses.

Frente a este escenario, el juez a cargo de la causa emitió una resolución categórica a favor de Nara. El magistrado no solo desestimó los recursos presentados por la defensa de Icardi, prohibiéndole abandonar el territorio nacional con las menores, sino que también ordenó su inscripción oficial en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y dispuso un embargo preventivo sobre sus bienes societarios. Desde el plano legal, el juzgado consideró inviable autorizar un viaje internacional de placer cuando existe un incumplimiento de semejante magnitud en las obligaciones parentales básicas.