El insólito gesto que une a Wanda Nara y Ekaterina, la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez

Tras la polémica VIP de Tequila, salió a la luz un dato que cambia por completo la historia: los detalles.

El culebrón que resucitó los fantasmas del Wandagate suma un nuevo capítulo. Cuando todavía resuenan los ecos del tenso cruce entre la China Suárez, Mauro Icardi y Ekaterina en la VIP del boliche Tequila, una revelación en Intrusos (América TV) pateó el tablero y desató una catarata de especulaciones. ¿Fue todo una casualidad de la noche porteña o algo premeditado?

El detalle que encendió las alarmas El equipo puso la lupa sobre los recientes movimientos digitales de Wanda Nara y descubrió un vínculo directo con la tercera en discordia de esta historia. La conductora incursionó hace muy poco en una nueva faceta empresarial con una cuenta laboral en Instagram denominada "World Park Marketing", orientada a la representación de influencers y figuras del medio.

El dato clave es que, entre los escasos siete perfiles que sigue esta agencia, donde ya figuran nombres de su círculo como Maxi López o Julieta Poggio, apareció sorpresivamente el usuario de Ekaterina Ojeda. El seguimiento es mutuo, lo que dejó en evidencia un contacto estrecho y laboral.

¿Una situación premeditada? Ekaterina, la joven que fue señalada como tercera en discordia entre la China y Mauro. Archivo MDZ A raíz de esta información, en el programa se planteó una hipótesis por demás picante: ¿y si el acercamiento a la mesa de Icardi fue una estrategia orquestada para darle visibilidad a la nueva representada de la empresaria?

Las pistas que abonan esta teoría de un armado mediático son contundentes. Por un lado, quedó expuesta una clara lealtad pública, ya que apenas estalló el conflicto, Ekaterina no dudó en declarar en notas televisivas que es firmemente "Team Wanda".