Revelaron el drama que vivió Wanda Nara al volver al país: los detalles

Yanina Latorre compartió en sus redes el mal momento que vivió la Wanda Nara en el aeropuerto al volver a Argentina.

Wanda Nara volvió a Argentina tras el dramático momento que vivieron sus hijos en Italia por el robo en la vivienda. De hecho, esta situación desató una nueva guerra con Mauro Icardi, quien se negó a firmar los papeles para que las menores puedan tener nuevamente sus pasaportes.

Tras días de angustia, la Justicia italiana falló a favor de Wanda y le otorgaron la documentación de sus hijas solo con su firma, ya que Mauro Icardi se negó. El día miércoles por la mañana temprano la mediática volvió al país y Yanina Latorre reveló el mal momento que pasó.

Es que la conductora de canal América volvió al mismo horario que la estrella de Telefe y compartió en sus redes el inconveniente que tuvo al momento de bajarse de la aeronave: "Llegué con Wanda, estaba reclamando valijas".

Wanda Nara vivió un momento de preocupación en el aeropuerto tras volver a Argentina Wanda Nara habría perdido valijas al volver a Argentina. Foto: Instagram / @yanilatorre. "Parece que no le llegaron todas. Wandita, un bañito de ruda, le pasan todas", escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda. Yanina salió minutos antes que Wanda Nara debido a este reclamo que la empresaria estaba realizando.

Wanda Nara habló sobre la polémica con Mauro Icardi Wanda Nara dialogó con Pamela David en canal América y allí se sinceró sobre las actitudes que ha tenido Mauro Icardi: "Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Muchas cosas que se ven en redes son violentas y habría que poner un stop y decir basta con la violencia".