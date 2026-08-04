Wanda Nara festejó un importante logro y le lanzó una fuerte indirecta a Mauro Icardi: el posteo

Wanda Nara compartió un momento de felicidad en redes sociales y la frase con la que acompañó la imagen generó una enorme repercusión.

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron noticia en las últimas semanas por el escándalo judicial que protagonizaron. Las menores perdieron sus pasaportes italianos luego del robo en la vivienda y el futbolista se negó a firmar el documento para que puedan obtenerlos nuevamente.

En medio de esta polémica, se lanzaron fuertes acusaciones y finalmente la Justicia italiana falló a favor de la conductora de Telefe. Las hijas pudieron obtener la documentación sin la firma del padre.

Wanda Nara no dudó en festejar este logro en redes sociales y le lanzó una contundente indirecta a Mauro Icardi, quien se encuentra en Argentina junto a Eugenia "China" Suárez mientras analiza su futuro profesional.

Wanda Nara celebró la obtención de los pasaportes de sus hijas y le pegó a Mauro Icardi "Mami lo logró", escribió junto a la imagen donde se pueden ver las manos de sus hijas e hijos con los pasaportes italianos. Este posteo se viralizó rápidamente en redes y generó diversas opiniones entre los usuarios.