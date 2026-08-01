El posteo de Nora Colosimo durante la guerra judicial de Wanda Nara con Mauro Icardi

Nora Colosimo se expresó en redes sociales tras el duro conflicto legal entre el exjugador del Galatasaray y la conductora de Telefe.

Wanda Nara y Mauro Icardi se siguen lanzando fuertes dardos tanto por redes sociales como en la Justicia. La empresaria dejó en claro que su exmarido no quiere firmar el documento para que sus hijas reciban nuevamente los pasaportes que les fueron robados en Italia.

Según la conductora, el futbolista quiere que las menores se queden viviendo en Italia y ellas quieren volver al país. En el medio se expresó Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, y realizó un fuerte pedido.

"Justicia por Isi y Fran. Escuchen las nenas! Están aterradas y no quieren vivir en Italia ni Turquía", expresó la abuela de las nenas que por el momento siguen en Europa junto a su mamá.

El pedido de Nora Colosimo que pone a las menores como protagonistas Nora Colosimo se expresó en redes. Instagram: @nora_colosimo. Además, aclaró que las hijas de Wanda "quieren volver a su hogar con su madre y hermanos". Por el momento, la disputa judicial sigue su curso y Mauro Icardi no puede salir de Argentina, ya que se negó a firmar el documento.

El comunicado que lanzó Mauro Icardi en medio del escándalo Mauro Icardi no podrá salir del país y se expresó en las redes sociales con un fuerte y largo comunicado: "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rápidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de celeridad llamativa".