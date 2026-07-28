¡Bomba! Dieron a conocer supuestos romances ocultos de Maxi López con amigas de Nora Colosimo

Lo que empezó como un pase de facturas, terminó destapando supuestos amoríos inéditos entre el círculo íntimo de la madre de Wanda Nara y su exyerno.

El apellido Nara sigue en el centro de la escena. En una reciente entrevista en Intrusos (América TV), Rosy, la madre de Lola Bezerra, prendió el ventilador y no dejó a nadie a salvo. La examiga de Nora Colosimo apuntó contra la actual pareja de la mujer y coronó la nota con un secreto guardado bajo llaves sobre Maxi López.

El origen del conflicto El quiebre de la relación entre Rosy y Nora tiene nombre y apellido: Rafael, la actual pareja de Colosimo y representante de futbolistas. Según el relato de Rosy, ella tuvo un breve romance con él antes de que apareciera en la vida de Nora. La situación se volvió extraña cuando Rafael desapareció de un día para el otro, hasta que Rosy lo descubrió en una foto junto a la madre de Wanda.

Al intentar comunicarse con Nora para advertirle sobre las verdaderas intenciones del hombre, se encontró con que su entonces amiga la había bloqueado de todas las redes sociales. Fiel a su estilo pasional, Rosy fue tajante sobre el perfil de Rafael. Aseguró tener "un máster en psicópatas" y lo tildó de casafortunas, afirmando que es el tipo de persona que te investiga la vida entera. Además, desmintió que el hombre tuviera un gran pasar económico en sus inicios, recordando que simplemente "tenía un taxi en la puerta de la casa" cuando lo conoció.

La bomba final: Las "amigas" de Nora y Maxi López Maxi López y Daniela Christiansson. Captura de pantalla Instagram Officialmaxilopez. El momento más tenso de la entrevista llegó cuando los panelistas indagaron sobre los motivos del distanciamiento. Nora había declarado previamente en Infama que Rosy no era su amiga real y que por eso no la invitaba a sus cumpleaños. Esta declaración fue el detonante para que Rosy soltara la verdadera bomba de la tarde.

Cansada de que la ninguneen, Rosy le mandó un mensaje directo a Colosimo sobre la lealtad de sus invitadas, sugiriéndole que investigue mejor a sus amistades porque varias de ellas "han tenido cositas con Maxi López". Las involucradas serían mujeres de la misma edad que Nora y Rosy, pertenecientes al círculo cercano de la madre de Wanda Nara.