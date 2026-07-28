Fátima Flórez coincidió en un evento con Javier Milei en Perú y Jorge Rial la fulminó

Fátima sorprendió a todos al estar en Perú para la asunción de Keiko Fujimori y el periodista lanzó un irónico posteo en la red social X.

Fátima Flórez y Javier Milei coincidieron en el evento de asunción de Keiko Fujimori en Perú. Todo se confirmó luego de que la propia artista compartió en sus redes sociales una foto en las inmediaciones del Palacio Legislativo y, ante esto, Jorge Rial cruzó a la expareja del mandatario.

La presencia de Fátima en Perú revolucionó las redes y Jorge Rial lanzó un picante posteo: "Después dicen que el Estado no da trabajo", escribió junto a la captura de pantalla donde aparece la actriz en la ceremonia de asunción.

Desde el programa de Mariana Fabbiani se contactaron con ella y dejó en claro allí que su presencia en el evento se debió a que mantiene amistad justamente con Keiko Fujimori: "Yo vine como amiga de Keiko y de hecho estaba sentada con su familia y amigos. Tenemos una linda amistad".

El posteo de Jorge Rial tras la presencia de Fátima Flórez en Perú El posteo de Jorge Rial tras la foto de Fátima Flórez en Perú. X / @rialjorge. Sobre una supuesta reconciliación con el presidente Milei, ella comentó que "saben que para mí en este momento sería imposible tener algún amorío con alguien porque estoy a full con el trabajo y con la carrera".