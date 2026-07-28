Fátima Flórez habló tras coincidir con Javier Milei en Perú y explicó por qué estuvo en la asunción de Keiko Fujimori

La presencia de Fátima Flórez en la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú alimentó los rumores sobre una posible reconciliación con Javier Milei . Sin embargo, la actriz explicó que su viaje no tuvo relación con el mandatario argentino y que asistió por una invitación personal de la flamante jefa de Estado.

" Yo vine como amiga de Keiko. Estaba sentada con su familia y con sus amigos ", afirmó Flórez en declaraciones a América TV al finalizar la ceremonia realizada en el Congreso peruano.

La humorista contó que la amistad con Fujimori nació hace dos años, cuando ambas coincidieron en una gala solidaria de la fundación Starlite, impulsada por Antonio Banderas, en Marbella, España. " Nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce de mi trabajo ", explicó.

Consultada sobre las versiones que indican que retomó su relación con Javier Milei, Flórez evitó dar una respuesta definitiva. "Saben que estoy trabajando full, que no tengo tiempo ni momento. Sería imposible para mí tener algún amorío con alguien porque estoy enfocada de lleno en mi carrera", sostuvo.

La actriz también aclaró que durante el acto apenas cruzó al Presidente. "Nos vimos casi de lejos. Cada uno tenía su lugar: él en el sector protocolar y yo con la familia y los amigos de Keiko. Es pura coincidencia, de verdad", aseguró.

Instagram: @soyfatimaflorez

Ante la insistencia de los periodistas, Flórez prefirió preservar su vida privada y afirmó que no le interesa hablar públicamente sobre su vínculo con Milei. "A veces es lindo preservar la intimidad, sobre todo cuando uno está abocado de lleno a la carrera", expresó.

Más tarde, en una entrevista con LN+, volvió a esquivar la pregunta sobre una eventual reconciliación y respondió entre risas: "Estoy casada y en pareja con el público".

Además, remarcó que su presencia en Lima fue completamente independiente de la comitiva oficial argentina. "Mi visita a Perú nada tiene que ver con Presidencia. Está pagada de mi bolsillo", concluyó.