¿Juntos? Fátima Flórez rompió el silencio tras los rumores de reconciliación con Javier Milei

En el programa El Diario de Mariana dialogaron con Fátima Flórez y allí fue consultada por los rumores que la vinculan nuevamente con el presidente.

En los últimos días, el mundo del espectáculo se revolucionó luego de que en LAM expresaran que Fátima Flórez como Javier Milei se habían reconciliado tras la sorpresiva separación. Finalmente, la artista rompió el silencio en el programa de Mariana Fabbiani y fue contundente.

"La relación volvió a tomar su rumbo. Tenemos primera dama nuevamente", expresó sin rodeos Ángel de Brito sobre esta nueva oportunidad para el amor entre Javier Milei y Fátima Florez.

La artista viajó a Perú invitada por Keiko Fujimori y publicó una imagen en sus redes en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Fátima decidió romper el silencio y fue tajante sobre esta supuesta segunda oportunidad: "¿Estamos haciendo una nota con la primera dama de la República Argentina?", expresó el periodista.

Fátima Flórez rompió el silencio tras los rumores de reconciliación con Javier Milei "Yo vine como amiga de Keiko y de hecho estaba sentada con su familia y amigos. Tenemos una linda amistad", expresó tras la consulta del comunicador sobre su presencia en el evento.