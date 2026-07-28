Así es la increíble casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Lyon: amplios ventanales y lujos minimalistas

Ubicada en la ciudad de Lyon, la propiedad combina toques de la arquitectura clásica con interiores modernos en tonos neutros.

Así es la impresionante mansión de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Francia / Instagram

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni dejaron ver los rincones más exclusivos de su hogar en Francia. Instalados en la ciudad de Lyon desde mediados de 2022, tras el pase del futbolista al club local, la pareja construyó un refugio privado de puro confort.

En fotos y detalles: la mansión Tagliafico-Calvagni El rasgo más sobresaliente de la vivienda es su ubicación privilegiada. La propiedad se sitúa frente a un lago propio, ofreciendo una vista abierta hacia el agua y la vegetación autóctona.

La residencia de la pareja se encuentra ubicada frente a un imponente lago propio en Lyon. Instagram La arquitectura combina elementos del diseño romano clásico con líneas modernas de construcción. En el exterior, el uso de materiales como piedra, madera y amplios paneles de vidrio brinda una estructura sólida que se integra al paisaje.

El living de doble altura cuenta con enormes ventanales para aprovechar la iluminación del sol. Instagram En la planta baja, un patio revestido con baldosas de gran formato une la casa con el sector del parque. Este espacio al aire libre, sumado al balcón terraza, se transformó en el sitio predilecto para el descanso diario y el juego de sus dos bulldogs franceses, Galo e Indica.

Sus perros bulldogs franceses disfrutan de las amplias terrazas de la propiedad. Instagram En el interior domina la decoración minimalista con tonos neutros como blanco, beige y gris. El corazón de la casa es un living de doble altura equipado con ventanales de piso a techo, una chimenea moderna y sillones en tonos crudos.