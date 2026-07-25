Revelan sorpresivos detalles de la reconciliación de Javier Milei con una famosa expareja: "La quiere de candidata para las elecciones"

Javier Milei volvió al centro de la escena en los portales de chimentos y espectáculos, luego de que Ángel de Brito asegurara este viernes en LAM (América) que el presidente se reconcilió con una famosa expareja.

Según el conductor, el líder de La Libertad Avanza viene sosteniendo encuentros en la Quinta de Olivos con una conocida figura con la que ya estuvo vinculado sentimentalmente en el pasado. Y mientras crece la expectativa por la confirmación de alguno de los protagonistas, el periodista ofreció más detalles de la segunda oportunidad al amor que el mandatario estaría transitando.

Concretamente, según Ángel de Brito, Javier Milei y Fátima Florez están reconciliados. El presidente y la imitadora se conocieron a fines de 2022 en un programa de Mirtha Legrand, situación que fue puntapié para una serie de intercambios entre ambos en las redes sociales hasta que oficializaron su noviazgo en julio de 2023.

Aquel mediático romance se extendió durante casi un año, hasta que en abril de 2024 Milei y Florez anunciaron su separación aduciendo como motivo de la ruptura sus agitadas agendas de actividades, situación que impedía un punto de encuentro para el crecimiento de la relación.

"¿Cuánto hace que están juntos nuevamente? La respuesta es seis meses", contó el conductor sobre la reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez ante la sorpresa de sus panelistas en LAM. Luego Ángel de Brito agregó: "Evidentemente desde el verano volvieron a encontrarse, y se vieron varios fines de semana en la Quinta de Olivos".

Además, al comentar mensajes de allegados a la artista que le empezaron a llegar a su teléfono, el comunicador compartió: "Fátima Florez está feliz con la reconciliación. Ya se lo confirmó a algunas personas que me están escribiendo".

Por último, De Brito sumó que Milei quiere a Florez "de candidata para las elecciones". En ese momento, Gustavo Sylvestre, que estuvo este viernes como invitado en LAM, señaló que la actriz podría aspirar a una banca como diputada.

"Ojalá que no acepte ser candidata, ojalá que Polino la aconseje bien", concluyó Ángel de Brito sobre el destino de Fátima Florez tras este nuevo acercamiento a Javier Milei.