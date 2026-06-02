Fátima Flórez reveló que un jugador de la Selección le escribió y fue contundente: "Está dentro de los 26"

El presente sentimental de Fátima Flórez siempre genera expectativa, pero esta vez la sorpresa vino del ámbito deportivo. Durante el programa Puro Show, la artista reveló un dato que encendió a la farándula: un jugador de la actual Selección Argentina intentó seducirla a través de las redes sociales.

La entrevista comenzó con un pícaro ida y vuelta sobre l a posible presencia del presidente Javier Milei en el primer partido de Argentina . Risa va, risa viene, la charla derivó rápidamente hacia la soltería de la imitadora.

Fue entonces cuando le preguntaron si algún futbolista se habían contactado con ella. Lejos de esquivar el tema, Fátima fue contundente y confirmó que un integrante del plantel de los 26 convocados le escribió con intenciones de acercamiento.

La humorista aclaró que al principio ni siquiera sabía de quién se trataba, ya que no sigue de cerca el mundo del fútbol, y destacó que el deportista en cuestión es bastante joven .

Sin embargo, la historia virtual no logró avanzar. Fátima explicó que decidió no responder el mensaje porque se considera una persona directa y "cero histérica". Según sus propias palabras, si no tiene intenciones reales de concretar un encuentro, prefiere no entrar en el juego de intercambiar reacciones y "fueguitos", una dinámica que no le resulta atractiva.

Ante la insistencia de los panelistas sobre si había investigado el estado civil del jugador, la actriz admitió que no llegó a averiguar si estaba en pareja porque simplemente no está "a la caza ni a la pesca" de nadie. Aunque confesó con humor que le gusta "la acción" y pasarla bien, remarcó que para dar un paso adelante necesita establecer un vínculo distinto, que comience con una buena charla, dejando en claro que la inmediatez de las redes sociales no encaja con sus tiempos.

Para cerrar su confesión, Flórez hizo una sincera reflexión sobre cómo maneja su vida amorosa en la actualidad. Tras la altísima exposición mediática que atravesó en el último tiempo con sus relaciones anteriores, aseguró haber aprendido la lección. Hoy elige resguardar su intimidad al máximo, afirmando que "puertas adentro" la pasa espectacular, disfruta de sus vínculos en silencio y valora la enorme tranquilidad de que nadie le pregunte nada.