Niall Horan, ex One Direction, quedó en el ojo de la tormenta por meterse con las Islas Malvinas y tuvo que salir a pedir disculpas

El club de fans oficial en el país emitió un duro comunicado repudiando las burlas hacia las Islas Malvinas y la ola de odio contra el país.

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 encendió debates en redes sociales, pero un hecho puntual derivó en un escándalo internacional. Niall Horan, exintegrante de One Direction, quedó en el centro de las críticas tras darle "me gusta" a una publicación con burlas dirigidas al país.

El posteo en cuestión ironizaba sobre el comportamiento de la Albiceleste y mostraba una bandera española con la frase "las Malvinas son españolas", en un claro intento de tocar una fibra sensible para el pueblo argentino.

La bandera exhibida en el posteo contenía un mensaje ofensivo directo sobre el conflicto de las Islas Malvinas. Captura Feed Instagram La reacción de todos ante un ofensa gigante La reacción de los fanáticos fue inmediata. El club de fans local del artista emitió un comunicado oficial expresando su rechazo: "Transformaron esta burla en una lucha de décadas que tanto dolor nos ha generado, como es la de las Islas Malvinas. Burlándose del dolor de millones de personas y de las vidas de cientos de argentinos que lucharon por nuestras tierras".

El cantante irlandés utilizó sus canales oficiales para dar explicaciones y asegurar que se trató de un descuido. Captura redes sociales Ante la enorme repercusión y el repudio generalizado, el músico irlandés acudió a su cuenta de X para aclarar la situación y calmar los ánimos. "Cometí un error honesto. Realmente no me di cuenta que le había dado ‘me gusta’ al posteo e, incluso, no recuerdo haberlo visto", explicó el cantante para justificar su accionar.