Una famosa periodista mendocina preocupó a todos con un video que compartió en Instagram

Una publicación de Ornella Ferrara en Instagram preocupó a sus seguidores y despertó dudas sobre el momento que atraviesa la periodista. La periodista compartió un video en el que hizo una importante reflexión.

"Lo mejor para mi, no siempre es lo que yo quiero. Pero tengo la certeza de que va a estar todo bien. Y, ¿a ustedes les ha pasado? A veces las cosas no salen como una las espera, pero la vida sabe… solo hay que confiar", escribió la comunicadora junto al video.

Este fue el video que subió Ornella Ferrara a Instagram En la grabación, la conductora profundizó en la reflexión y reconoció que por momentos se siente confundida y atravesando un momento difícil, aunque sostuvo que las experiencias de su vida siempre terminaron llevándola hacia un lugar mejor. "Suelto y confío y por más que en este momento me sienta revolcada en el piso por momentos confundida, sé que va a estar todo bien porque siempre estuvo todo bien y cada una de las cosas que me fue pasando en la vida me llevaron a estar en un lugar mejor y eso, quieras o no, te trae tranquilidad", expresó Ferrara.

El mensaje generó preocupación y curiosidad entre quienes la siguen, que rápidamente intentaron descubrir qué había detrás de sus palabras. "¿Qué pasa? ¿Personal o trabajo?"; "¿Qué le pasa? Bonita"; "Un mensaje muy alentador, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué este video?", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la periodista.