Belina Yuffrida sorprendió a sus seguidores con un inesperado retoque estético

La periodista compartió un video en su cuenta de Instagram y sus seguidores no tardaron en notar la transformación de Belina.

Belina Yuffrida volvió a llamar la atención de sus seguidores en las redes sociales al mostrar un retoque estético en su cara. La periodista compartió un video en el que se la ve posando con distintos outfits y, aunque no dio detalles sobre el procedimiento, su renovada imagen no pasó inadvertida.

En la publicación, la conductora aparece luciendo diferentes looks mientras posa frente a cámara con total naturalidad. El foco estuvo puesto en su rostro, lo que despertó rápidamente comentarios de sus seguidores, que notaron el cambio y no tardaron en reaccionar.

Este fue el video que Belina Yuffrida compartió en Instagram El posteo tuvo una gran repercusión y, en poco tiempo, superó los 2.100 me gustas. Como suele ocurrir con sus publicaciones, decenas de usuarios aprovecharon la ocasión para dejarle mensajes de cariño y destacar su belleza.

"Lo bomba que sosss"; "Pero que reinaaa"; "Divinaaa", son algunos de los comentarios que recibió Yuffrida, reflejando la buena recepción que tuvo el video.